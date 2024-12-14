Силы обороны Украины в селе Макаровка под Великой Новосёлкой в Донецкой области рискуют попасть в окружение.

Об этом сообщает украинский военный обозреватель Deep State, публикуя карту боевых действий.

"Вчера враг перешёл реку и пытается закрепиться западнее Сторожевого. Кроме того, продолжаются наступательные действия противника из Ровнополя с целью выйти на Нескучное. Таким образом полностью отрежут наши силы в Макаровке", – пишет телеграм-канал.

Он критикует командование ВСУ на этом направлении.

"Инженерной поддержки нет, артиллерийской тоже. Зато полно требований по отчетам, докладам и служебным расследованиям", - пишет паблик.

Напомним, за минувшие сутки россияне подошли к одной из ключевых дорог, ведущих в город.

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