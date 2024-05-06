В новом выпуске студии "Квартал 95" "Единый квартал" от 5 мая появился пародийный номер на экс-начальника Ровенского ТЦК , который на рабочем месте целовался с женщинами-сотрудницами.

В номере артисты "Квартала" в форме ВСУ рассказывают новой сотруднице, что поцелуи — это своеобразный шифр, с помощью которого они передают информацию начальнику.

На протяжении всего номера актеры фактически только и делают, что целуются, а одна из артисток облизывала ухо коллеги, который играет роль начальника ТЦК, во время его поцелуя с другой актрисой "Квартала". На вопрос новой сотрудницы, что значит этот поцелуй, она ответила следующее: "Это ему напомнило, что у нас проблемы с уклонистами".

Также актриса во время номера рассказала, что в ТЦК якобы завелась шпионка, но "Викторович языком вычислил, что у нее русскоязычная челюсть".

Напомним, после резонанса в соцсетях и СМИ ровенский военком, целовавшийся с сотрудницами на рабочем месте, написал рапорт о переводе в боевую часть.

Ранее мы подробно рассказывали, как "Квартал 95" поиздевался над русскоязычными переселенцами.