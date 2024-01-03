Актрису Ирину Гатун, которая сыграла переселенку из Скадовска в уничижительном образе в номере "Квартала 95", внесли на сайт "Миротворец".

Причинами добавления анкеты Гатун стали оскорбительный номер, а также ее фотографии из Крыма, который она посещала несколько раз уже после аннексии. Кроме того, в соцсетях нашли ее фото от 9 мая 2015 года в советской военной форме.

"Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым Россией (страна-агрессор и террорист). Публичное надругательство над украинскими гражданами, находящимися на оккупированных российско-фашистскими захватчиками территориях", - перечислены "злодеяния" Гатун на сайте.

"Миротворец" призвал правоохранительные органы рассматривать публикацию анкеты на сайте как "заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений".

Ранее Гатун назвала "проплаченными тварями" тех, кто "поднимает хейт" вокруг унизительного для жителей Скадовска номера студии "Квартал 95".

Мы подробно описывали, как "Квартал 95" попал в скандал из-за высмеивания жителей оккупированного россиянами города Скадовск.