Телеканал "1+1" заявил, что удалит скандальный номер "Квартала 95" о переселенке из Скадовска.

"Мы понимаем общественное возмущение и приносим извинения аудитории, которую задел этот номер. Творческая команда, которая создавала этот выпуск, никоим образом не хотела оскорбить чувства украинцев. В выпусках Вечернего квартала команда шутит над собой, поднимает актуальные темы, иногда гиперболизируя их, ведь это один из законов юмора. Это был именно такой случай", – заявила журналистам пресс-служба телеканала.

Однако пока номер все еще доступен на его Youtube-канале.

Ранее актер "95 Квартала" Юрий Великий у себя в Instagram попросил прощения за скандальный номер о переселенке из Скадовска.

Великий говорит, что "кварталовцы" хотели, наоборот, побуждать украинцев разговаривать на родном языке и не бояться совершать ошибки.

"Мы точно не хотели оскорбить кого-либо из украинцев, особенно тех наших людей, которые находятся сейчас под оккупацией. И если этот номер задел чьи-то чувства, мы приносим свои извинения. Но нас точно нельзя винить в непонимании боли наших сограждан с временно оккупированных территорий, тем более, что некоторые из наших актеров и авторов родились именно в этих городах", — написал он.

Сам "Квартал 95" озвучил такую же позицию после разгоревшегося скандала.

Напомним, вчера "Квартал 95" попал в скандал из-за высмеивания жителей города Скадовск. Речь идет о сценке про девушку, которая переехала из Скадовска в Закарпатье. По сюжету она пытается говорить на украинском языке, но допускает ошибки и не может вспомнить произношение даже элементарных слов.

Также "Квартал 95" посмеялся над сидящим в СИЗО нардепом Дубинским и пошутил о конфликте Зеленского и Залужного, но они не получили настолько резонансного освещения в СМИ.