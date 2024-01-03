Актриса Ирина Гатун, которая сыграла переселенку из Скадовска в уничижительном образе в номере "Квартала 95", что вызвало скандал, назвала "проплаченными тварями" тех, кто "поднимает хейт" вокруг этой сценки.

Заявление она разместила в Инстаграме.

"Перед теми, кого это действительно обидело, я приношу свои извинения. Искренние. Суть номера была в том, что мы должны в своей стране говорить на родном языке, даже если это сначала не очень идеально получается. Это все. И перед теми, кого это действительно задело, я искренне ещё раз извиняюсь. Но тем проплаченным тварям, которые специально поднимают этот хейт, я вам хочу сказать: вы и ваш Путин - х@йло", - заявила актриса.

Между тем Гатун добавили на сайт "Миротворец" из-за ее фотографий из Крыма, который она посещала несколько раз после аннексии. Также в соцсетях нашли ее фото от 9 мая 2015 года в советской военной форме.

Ранее мы писали, что "Квартал 95" попал в скандал из-за высмеивания жителей оккупированного россиянами города Скадовск.

После резонанса телеканал "1+1" пообещал удалить этот оскорбительный номер.