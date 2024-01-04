"Квартал 95" оказался в центре скандала из-за новогоднего номера. В нем актеры унизили жителей захваченного россиянами Скадовска Херсонской области.

Студия после этого уже принесла свои извинения. Но надо сказать, что в подобные истории "Квартал" стал попадать все чаще.

В соцсетях студию давно упрекают в том, что она стала слишком часто высмеивать оппонентов Банковой (например, УПЦ и Дубинского) и поддерживать повестку власти. И напоминают, что актеров "Квартала", который гастролирует по стране, полностью обошла мобилизация.

Разобрались в новом скандале вокруг студии, которую создал будущий президент Зеленский.

О чем номер "Квартала"

Речь идет о сценке из новогоднего концерта "Квартала".

Героиня репризы переехала из Скадовска на Закарпатье. По сюжету она пытается говорить на украинском языке, но допускает ошибки и не может вспомнить произношение даже элементарных слов.

Когда житель Закарпатья, которого играет артист Юрий Великий, спрашивает у нее, откуда она и почему раньше не общалась на украинском, она отвечает:

"Ві мене конєчно вібачте, я просто знаєтє, я всє своє жизнью розговорювала на росіянскому язику. Патамушта я сі ськадовська. Город єсть такий в Херсонской області, Скадовськ. Тому я сі ськадовська".

Дальше она рассказывает, что украинский язык только в школе "волчара", и потому много слов уже "позаблювала".

Примечательно, что в зале зрители бурно смеются на протяжении всего номера.

Критика в адрес "Квартала"

Однако у общественности номер вызвал шквал критики. В частности, мэр Скадовска Александр Яковлев выступил с заявлением против такого рода шуток в отношении скадовчан, которые нуждаются в поддержке.

"Шутки о "сиськах" из Скадовска, наверное, кому-то кажутся очень остроумными. Но пусть это будет на совести режиссеров. Надеюсь, у них хватит сил извиниться перед украинцами", - заявил мэр.

Негативные комментарии под видео оставляли и обычные люди.

"Плюнули в душу"; "Я сама скадовчанка, впервые слышу, чтобы в Скадовске так разговаривали, для меня этот ролик очень оскорбительный. Я вас после этого просто ненавижу. Это вы так объединяете Украину? Стыдно за вас"; "Испанский стыд! Как так можно, в Скадовске очень красиво говорят на украинском, так и на русском тоже. Хочу знать авторов этого дерьма! Каждую фамилию хочу узнать!"; "Дно. Это ж какой гнилой личностью нужно быть, чтобы так неуважительно шутить о людях из оккупации", - пишут пользователи.

Далее делу был дан более официальный ход. На телеканал "1+1" подали жалобу в Комиссию по журналистской этике. В своей жалобе херсонская журналистка Евгения Вирлич указала, что номер о Скадовске "содержит прямую и откровенную дискриминацию жителей южной и восточной Украины по признаку языка, а также дискриминацию женщин".

Она попросила комиссию публично осудить действия канала "1+1" и студии "Квартал 95".

Нардеп Марьяна Безуглая предложила в свою очередь артистам "95 квартала" пойти добровольцами в ВСУ.

"Если бы часть коллектива пошла добровольцами в ВСУ, то это была бы отличная ролевая модель, а сами впечатления от службы точно изменили бы посыл студии", – написала Безуглая.

Реакция "Квартала" и "плюсов"

Вскоре юморист из "Квартала" Юрий Великий у себя в Instagram попросил прощения за скандальный номер. По его словам, "квартальцы" хотели побудить украинцев разговаривать на украинском языке и не бояться совершать ошибки.

"Мы точно не хотели оскорбить кого-либо из украинцев, особенно тех наших людей, которые находятся сейчас под оккупацией. И если этот номер задел чьи-то чувства, мы приносим свои извинения. Но нас точно нельзя винить в непонимании боли наших сограждан с временно оккупированных территорий, тем более что некоторые из наших актеров и авторов родились именно в этих городах", — написал он.

Сам "Квартал 95" предоставил прессе свое официальное заявление с извинениями, которые повторяют позицию Юрия Великого: мол, студия хотела таким образом мотивировать украинцев переходить на украинский язык.

А вот актриса Ирина Гатун, которая сыграла переселенку из Скадовска, назвала "проплаченными тварями" тех, кто "поднимает хейт" вокруг этой сценки.

Заявление она разместила в Инстаграме.

"Перед теми, кого это действительно обидело, я приношу свои извинения. Искренние. Суть номера была в том, что мы должны в своей стране говорить на родном языке, даже если это сначала не очень идеально получается. Это все. И перед теми, кого это действительно задело, я искренне ещё раз извиняюсь. Но тем проплаченным тварям, которые специально поднимают этот хейт, я вам хочу сказать: вы и ваш Путин - х@йло", - произнесла актриса.

Отметим, что Гатун после сюжета о Скадовске добавили на сайт "Миротворец". Причина – ее фото из Крыма, который она посещала несколько раз после аннексии. Также в соцсетях нашли ее фото 9 мая 2015 года в советской военной форме.

Затем телеканал "1+1" заявил, что удалит скандальный номер.

"Мы понимаем общественное возмущение и приносим извинения аудитории, которую задел этот номер. Творческая команда, которая создавала этот выпуск, никоим образом не хотела оскорбить чувства украинцев. В выпусках "Вечернего квартала" команда шутит над собой, поднимает актуальные темы, иногда гиперболизируя их, ведь это один из законов юмора. Это был именно такой случай", – объяснила пресс-служба телеканала.