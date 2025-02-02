В Украине все медицинские работники государственных и коммунальных учреждений, а также прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры получили 100% бронирование от мобилизации.

Об этом говорится в обновленном постановлении правительства от 14 января 2025 года.

При этом остальных работников органов прокуратуры с лета бронируют только на 50%. Антикоррупционных же прокуроров освободили от армии полностью.

Также постановление добавили пункт, в котором предусматривается отсрочка от мобилизации для "медицинских работников учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, учреждений общественного здоровья, учреждений, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз, центров крови, для которых работа в соответствующих учреждениях является основным местом работы".

В Минздраве отметили, что изменения касаются только медицинских работников, а для остальных работников медучреждений - ограничения остаются в силе.

Напомним, Совет судей Украины обратился с призывом к Минобороны разрешить, чтобы бронирование от мобилизации работников аппаратов судов составляло не менее 80%, а сотрудников судебной охраны – 100%.

Ранее мы сообщали, что украинские критические предприятия смогут непрерывно бронировать сотрудников в "Дие" до 1 марта.