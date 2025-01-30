Бизнес призывает украинскую власть ввести ответственность за нарушения при мобилизации со стороны представителей ТЦК и СП.

Об этом говорится в сообщении Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА).

В ассоциации отметили, что в последнее время зафиксировано значительное количество случаев, "когда даже забронированных сотрудников критически важных предприятий пытаются мобилизовать, а также когда ВВК проходит довольно формально без предоставления возможности военнообязанному собрать все необходимые документы для подтверждения его состояния здоровья".

Это приводит к усложнению или даже остановке работы компаний, оказывает негативное влияние на экономику и поступления в бюджет, подчеркнули в ЕБА.

В организации поприветствовали внесение в Верховную Раду законопроект №12442, который совершенствует положения законодательства для недопущения нарушений со стороны работников ТЦК и СП, а также ВВК.

"Ассоциация приветствует такую ​​законодательную инициативу. После усиления ответственности бизнеса за мобилизационные процессы этот законопроект является логическим продолжением реформы мобилизационного законодательства, ведь усиление ответственности должно происходить для всех сторон процесса. Поэтому принятие законопроекта может позволить сбалансировать систему государственного управления и создать прозрачные и справедливые условия для всех сторон, предупредить коррупционные злоупотребления, а также гарантировать критическому для работы экономики бизнесу стабильную работу и прогнозируемость производственных процессов", - отметили в ЕБА.

Как мы сообщали, в упомянутом проекте закона предлагается сажать на восемь лет сотрудников ТЦК и ВВК за незаконную мобилизацию мужчин. Вместе с тем в нем не предусмотрена ответственность за насильственные методы уличной мобилизации: избиения, упаковки в машины, изъятие телефонов и т.д.

Между тем из-за нехватки кадров вследствие мобилизации украинский бизнес стал привлекать сотрудников из других стран, например, Бангладеш.