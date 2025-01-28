В южном портовом городе Украины молодого человека с серьёзными дефектами зрения забрали в ТЦК, когда он выгуливал собаку, и сразу отправили в часть на подготовку в пехоту.

Об этом сообщила мать мобилизованного, записав видеообращение.

Женщина заявила, что у её сына очень плохое зрение – он почти не видит на один глаз и наблюдается в клинике Филатова. По её словам, сына забрали с улицы и отвезли в Суворовский ТЦК, а оттуда в областной.

Как рассказывает автор видео, по приезду в центр комплектования с неё потребовали 8000 долларов, чтобы выпустить сына. Позже оказалось, что мужчина уже мобилизован и отправлен штурмовиком в 91 бригаду, в учебку под Житомир.

Женщина добавляет, что вместе с её сыном туда направили людей с открытым туберкулезом, молодых людей 22 и 24 года, а также повара одного из кафе.

Мать мобилизованного обратилась на горячую линию Минобороны с просьбой разобраться в ситуации.

Напомним, вчера стало известно, что ТЦК пытались принудительно мобилизовать священнослужителя УПЦ под Харьковом.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина мобилизует достаточное количество мужчин старше 25-ти лет.