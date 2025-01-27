Сотрудники ТЦК задержали наместника монастыря УПЦ в Харьковской области и пытались "сдать" его в воинские части.

Об этом пишут местные издания со ссылкой на сообщения жителей Бабаев Харьковской области (где в апреле 2024 года был основан мужской монастырь).

Заявляется, что сотрудники ТЦК задержали 44-летнего архимандрита Богдана прямо в рясе, отправили на прохождение ВВК, после чего повезли в воинскую часть в Днепре.

После того как ни одна воинская часть не согласилась принять священника, его снова привезли в ТЦК и теперь, как утверждается, держат его взаперти без еды и допуска адвокатов.

Ранее мы рассказывали, что военкомы мобилизовали больного священника по дороге на богослужение в Свято-Троицкой церкви под Ровно.

Также мы публиковали видео, как священнику во Львовской области с угрозами выписали повестку.

Война в Украине идет 1069-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 27 января 2025 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.