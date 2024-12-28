Харьковский предприниматель Константин Синенко рассказал, как проходил военно-врачебную комиссию (ВВК), имея проблемы со здоровьем - диабет и гипертонию.

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"Почти для всех врачей из ВВК в аду предусмотрен отдельный котёл. Среди них оказался один порядочный человек – терапевт. Остальные – мерзавцы (и это мягко сказано)", – делится Константин своими впечатлениями.

По словам Синенко, хирург, невзирая на плоскостопие и боли в ногах, заявил, что "потрогал ноги и ничего не увидел".

"После этого "целителя" я сразу записался на рентген и к травматологу, а уже на следующее утро был с заключением и заставил его исправить свою ложь", – рассказывает бизнесмен.

Затем, по словам харьковчанина, в лаборатории ВВК местного ТЦК подделали результаты его анализов: у мужчины на фоне диабета уровень сахара в крови поднялся до 17-ти при его норме до 6,2. ВВК же указала результат анализа 5,7.

"Я перестраховался и за полчаса до этого сдал те же анализы в "Синево". На следующий день, увидев подделку, я устроил скандал и с руководством ВВК, и с руководством лаборатории. В итоге всё исправили. Жаль, что тогда я не подумал привлечь их к уголовной ответственности", – сообщает Синенко.

После скандала в лаборатории у мужчины поднялось давление до опасного уровня 200/120, но кардиолог ТЦК отказался отправлять его в больницу.

"В ситуацию вмешался мой семейный врач, который выписал направление на экстренную госпитализацию", – пишет Синенко, который затем три недели пролежал в кардиологии.

После курса терапии мужчина продолжил прохождение ВВК. Но "офтальмолог тоже оказался мерзавцем", отказавшись документально фиксировать поражение сетчатки, вызванное диабетом.

"Мне пришлось снова устраивать скандал, и только в присутствии председателя комиссии она внесла это в заключение", – пишет харьковчанин.

Подтвердил имеющиеся диагнозы мужчине только терапевт, в итоге Синенко признали "ограниченно годным в военное время".

"Выводы. Готовьтесь к любым неожиданностям, таким как фальсификация лабораторных данных, игнорирование жалоб и "скотское" отношение. Подготовьте все документы. Убедитесь, что все диагнозы внесены в государственный реестр. Найдите и изучите приказ, в котором указаны болезни, с которыми не мобилизуют. Кроме того, есть разъяснения, которыми руководствуются врачи, – найдите и их. Если у вас есть адвокат, заранее подготовьтесь с ним", – советует предприниматель.

Синенко также рассказал историю своего кладовщика Виктора, которого сперва сняли с военного учёта по состоянию здоровья, но потом "поймали" и вновь поставили на учёт, после чего отправили на передовую, несмотря на сильное косоглазие.

"Сначала его даже пытались обучить пулеметному делу. Виктор погиб через сутки после прибытия на передовую. Светлая память", - заканчивает свой рассказ Константин.

Ранее журналист из Одессы заявил, что ТЦК подделали его подпись о прохождении ВВК и отправили в часть.

Также стало известно, что в Житомире военкомы сломали ключицу адвокату и отвезли на ВВК.