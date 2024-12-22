В прошлом месяце, 20 ноября, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 12066 о "цифровой военно-врачебной комиссии", а 18 декабря одобрила его во втором как закон. Он предусматривает автоматическую передачу медицинских данных о пригодности граждан к военной службе в реестр военнообязанных "Оберег".

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Теперь все медицинские данные из больниц станут доступны Министерству обороны, что, по идее, должно ускорить прохождение медкомиссий при мобилизации. А с лета пройти ВВК можно будет в любой больнице, без посещения военкомата.

За три месяца с момента подписания закона президентом власти намерены внедрить направление на ВВК через систему "Резерв+" и перевести результаты медкомиссии в электронный формат. А до 1 июня 2025 года появится возможность прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к службе в любом медучреждении. То есть можно будет пройти медкомиссию за пределами ТЦК, а данные поступят военкомам автоматически.

Данные о состоянии здоровья будут фиксироваться цифровой подписью врача, включать рекомендации по пригодности и антропометрические показатели.

При этом издание указывает, что юридическое управление Рады раскритиковало норму раскрытия медицинских данных граждан без их согласия, хотя такая информация является конфиденциальной и личной. Эксперты указали, что процедура передачи данных напрямую не связана с обеспечением национальной безопасности. Однако депутаты это замечание проигнорировали.

На днях мы сообщали, что в мобильном приложении "Резерв+" теперь можно повторно уточнять данные воинского учёта.

Также мы писали, что электронное направление на военно-врачебную комиссию появится в этом приложении до конца февраля.