Электронное направление на военно-врачебную комиссию (ВВК) появится в приложении "Резерв+" до конца февраля.

Об этом в эфире телемарафона сообщила замминистра обороны Екатерина Черногоренко.

"Уже на первом этапе реформы мы реализуем возможность получить электронное направление на ВВК через "Резерв+" прямо у себя в телефоне, не нужно будет идти в ТЦК. Это будет осуществлено до конца февраля следующего года", - сказала она.

На днях она заявляла, что в "Резерв+" могут добавить функцию трекинга повесток военнообязанным.

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