В мобильном приложение "Резерв+" могут добавить функцию трекинга повесток военнообязанным.

Об этом сообщила замминистра обороны Украины Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

"Бывают ситуации, когда повестка поступает по почте, а человек не в курсе. Возможно, он находится в другом городе, в командировке или в отпуске", – пояснила Черногоренко.

По её словам, функцию трекинга в "Резерв+" технически воплотить несложно. Сейчас Минобороны пытается оценить риски, преимущества и возможные трудности.

Накануне министр обороны Украины Рустем Умеров объявил, что путём идентификации через "Резерв+" украинцы в возрасте 17-ти лет будут автоматически становиться на воинский учёт.

"Юноше больше не нужно обращаться в ТЦК или проходить медосмотр. Достаточно будет пройти идентификацию в "Резерв+", после чего приложение само сгенерирует военно-учётный документ", – отметил министр.

Также мы сообщали, что с 1 декабря в "Дие" доступно бронирование работников.

Чтобы забронировать персонал, предприятие должно иметь соответстиве ряду требований в зависимости от формы собственности.