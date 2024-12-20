В приложении "Резерв+" теперь можно повторно уточнить данные военного учёта
В мобильном приложении "Резерв+" теперь можно повторно уточнять данные военного учёта.
Об этом сообщила замминистра обороны Катерина Черногоренко на своей странице в Фейсбуке.
По её словам, такая функция будет полезна, если человек сменит место жительства, о чём в ТЦК необходимо сообщить в течение недели.
Черногоренко добавила, что количество возможных уточнений не ограничивается, но делать их можно не чаще одного раза в неделю.
Напомним, до конца зимы в "Резерв+" добавят электронное направление на ВВК.
"Не нужно будет идти в ТЦК. Это будет осуществлено до конца февраля следующего года", – сказала Черногоренко .
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