В ходе мобилизации Вооружённые силы Украины получают большое количество солдат.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью газете Il Foglio.

"Согласно законодательству, мобилизуются сегодня 25+ лет. Мобилизация идет, и она мобилизует достаточно большое количество людей В этом возрасте (от 25 лет)", – сказал Зеленский.

Напомним, вчера замглавы Офиса президента Павел Палиса сообщил, что Банковая завершает подготовку плана для начала мобилизации с 18-ти лет.

По словам чиновника, работа над внедрением соответствующих механизмов почти завершена и может помочь отреагировать на призывы администраций бывшего президента США Джо Байдена и его последователя Дональда Трампа о том, что Украина могла бы увеличить численность своей армии, снизив призывной возраст.

Ранее, в который раз, Зеленский выступил против снижения возраста мобилизации.

Перед этим главком Вооружённых сил Александр Сырский заявил, что возможности мобилизации не покрывают потребность армии в личном составе.

В частности, именно этим он объяснил перевод военных из авиации в пехоту.