Кабинет министров разрешил бронировать от мобилизации священнослужителей без ограничений по количеству и требований к зарплате. Таким образом правительство приравняло священнослужителей к конечным владельцам критически важных для экономики в военный период предприятий, членам наблюдательных советов и работникам зарубежных дипломатических учреждений.

Соответствующие изменения Кабмин внес в свое постановление №76.

В это постановление также внесли изменения, которыми к критически важным для функционирования экономики будут относиться юридические лица - религиозные организации согласно перечню и критериям, утвержденным Государственной службой по этнополитике и свободе совести. То есть их приравняли к представительствам донорских учреждений и исполнителей проектов международной технической помощи. Причем религиозным организациям не нужно подтверждать минимальную зарплату сотрудников в 20 тысяч гривен.

На священнослужителей, а также протезистов-ортезистов, техников-протезистов-ортезистов, инженеров-технологов-протезистов, инженеров-протезистов, механиков протезно-ортопедических изделий не будет распространяться ограничение на бронирование в количестве не больше половины работников.

На днях в "Дие" возобновили бронирование от мобилизации.

Также мы сообщали, что после кибератаки РФ на госреестры Украины Кабмин продлил на месяц действующие бронирования от мобилизации.