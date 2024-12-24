Кабинет министров решил автоматически продлить действующие бронирования от мобилизации на один месяц, но не дольше 28 февраля 2025 года. Это касается бронирований, действующих по состоянию на 19 декабря 2024 года и предоставленных в соответствии с постановлением №76 от 27 января 2023 года.

Решение связано с временной приостановкой работы госреестров из-за кибератаки, сообщает Министерство экономики.

Бронирование, предоставленное Министерством экономики или через портал "Дия", продлится автоматически на месяц, но не позже 28 февраля.

Например, если срок действия бронирования работника истек 20 декабря 2024 года, он будет автоматически продлен до 20 января 2025 года. Если же бронирование завершилось к 19 декабря, то есть до кибератаки, работодатели смогут его восстановить после возобновления работы реестров.

"Это решение позволяет военнообязанным с действующим бронированием сохранить его без лишних процедур", - отметил заместитель министра экономики Виталий Кондратов.

Напомним, 19 декабря стало известно о крупной атаке на госреестры.

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