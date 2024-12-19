Российские хакеры заявили, что атаковали цифровые базы данных Министерства юстиции Украины.

Снимки, как заявляется, закрытой государственной информации появились в телеграм-каналах.

Сам Минюст сообщил о масштабном сбое в работе госреестров, которые не будут работать как минимум до конца суток.

Согласно заявлению министерства, в работе электронной системы произошёл масштабный сбой на уровне сетевой инфраструктуры.

Ранее в Дие перестали работать почти три десятка сервисов по причине "обновления государственных реестров", как говорилось в сообщении приложения.

Среди неработающих сервисов:

бронирование от мобилизации работников предприятий;

регистрация и закрытие ФЛП;

получение выдержек из Единого госреестра Украины;

перерегистрация авто;

заключение брака онлайн;

госпрограмма е-Восстановление.

Ранее хакеры взломали телеграм-бот приложения "Резерв+" и разослали через него вредоносную программу.

Об этом писал эксперт по кибербезопасности Константин Корсун, что подтвердила Государственная служба спецсвязи.

Напомним, появились фото взломанного сайта Верховной Рады после сообщения о желании депутатов запретить Телеграм.