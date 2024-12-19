Российские хакеры объявили о взломе цифровых баз данных Министерства юстиции Украины
Российские хакеры заявили, что атаковали цифровые базы данных Министерства юстиции Украины.
Снимки, как заявляется, закрытой государственной информации появились в телеграм-каналах.
Сам Минюст сообщил о масштабном сбое в работе госреестров, которые не будут работать как минимум до конца суток.
Согласно заявлению министерства, в работе электронной системы произошёл масштабный сбой на уровне сетевой инфраструктуры.
Ранее в Дие перестали работать почти три десятка сервисов по причине "обновления государственных реестров", как говорилось в сообщении приложения.
Среди неработающих сервисов:
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бронирование от мобилизации работников предприятий;
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регистрация и закрытие ФЛП;
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получение выдержек из Единого госреестра Украины;
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перерегистрация авто;
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заключение брака онлайн;
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госпрограмма е-Восстановление.
Ранее хакеры взломали телеграм-бот приложения "Резерв+" и разослали через него вредоносную программу.
Об этом писал эксперт по кибербезопасности Константин Корсун, что подтвердила Государственная служба спецсвязи.
Напомним, появились фото взломанного сайта Верховной Рады после сообщения о желании депутатов запретить Телеграм.