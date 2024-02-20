Пресс-служба телеканала "Эспрессо" сообщила, что около 19:30 19 февраля неизвестные хакеры сломали систему, отвечающую за эфирное вещание.

В прямом эфире телеканала показали видео с кадрами разрушенных украинских городов, президентом США Байденом и призывом остановиться, намекая на причастность США к тому, что в Украине началась война, рассказали в пресс-службе.

"Нам досадно, что наши зрители могли видеть в эфире это провокационное видео. Ответственность за войну в Украине несет исключительно Россия. Это очевидный факт, который авторы видео пытались извратить. Это дает понять, что к атаке на "Эспрессо" причастны россияне", - добавили в пресс-службе. телеканала.

Ранее мы рассказывали, что в ВСУ сообщили о российских кибератаках на государственный и коммерческий секторы Украины, в том числе на ресурсы Минобороны. Вредоносное программное обеспечение распространялось взломщиками через электронные письма якобы от имени ГСЧС и Госспецсвязи.

А после этого и Координационный штаб по обращению с военнопленными при Главном управлении разведки Украины заявил о хакерской атаке на свои ресурсы.