В четверг, 25 января, "Нафтогаз" заявляет о масштабной кибератаке на свои дата-центры. Не работают сайты и колл-центры компании, в том числе "Газсети".

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Зафиксирована масштабная кибератака на один из дата-центров, который использует наша компания. В настоящее время наши вебсайты и колл-центр не работают" - говорится в заявлении компании.

О сроках восстановления пока не сообщают.

Напомним, что на днях хакеры отключили отопление и горячую воду в целом районе Львова.

Накануне на мобильный банк Монобанк была осуществлена мощная Ddos-атака. Соучредитель финучреждения Олег Гороховский сообщил, что попытка хакерской атаки не увенчалась успехом.

Также Reuters пишет, что декабрьская кибератака обойдется "Киевстару" в 95 миллионов долларов. По данным группы Veon, ориентировочная потеря доходов связана с мерами, принятыми "Киевстаром" для компенсации неудобств абонентам, вызванными перебоями в работе.

Война в Украине идет уже 701-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 января 2024 года в обновляемом онлайне .

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