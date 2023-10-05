Украинские хакеры сломали систему бронирования авиабилетов и парализовали работу аэропортов РФ
Украинские хакеры остановили крупнейшие аэропорты России, сломав систему бронирования билетов "Леонардо".
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в своем телеграм-канале.
"IТ-армия активно работает, почти ежедневно российские сайты выходят из строя, данные утекают, а работа госучреждений парализуется. Один из последних кейсов - остановка крупнейших аэропортов России. IT-армия сломала российскую систему бронирования авиабилетов Leonardo", - говорится в записи чиновника.
Министр добавил, что, если украинские аэропорты не могут работать из-за войны, то и российские не должны.
Летом украинские хакеры взломали эфир российских телеканалов в Крыму. Там появилось обращение Министерства обороны Украины о том, что о контрнаступлении ВСУ объявлять не будут. После этого сигнал телеканалов был отключён.
А весной российская таможня подверглась хакерской атаке, из-за которой была парализована работа Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов. Ведомства были вынуждены частично перейти на бумажный документооборот. За этой атакой могли стоять украинские хакеры.