Украинские хакеры остановили крупнейшие аэропорты России, сломав систему бронирования билетов "Леонардо".

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в своем телеграм-канале.

"IТ-армия активно работает, почти ежедневно российские сайты выходят из строя, данные утекают, а работа госучреждений парализуется. Один из последних кейсов - остановка крупнейших аэропортов России. IT-армия сломала российскую систему бронирования авиабилетов Leonardo", - говорится в записи чиновника.

Министр добавил, что, если украинские аэропорты не могут работать из-за войны, то и российские не должны.

Летом украинские хакеры взломали эфир российских телеканалов в Крыму. Там появилось обращение Министерства обороны Украины о том, что о контрнаступлении ВСУ объявлять не будут. После этого сигнал телеканалов был отключён.

А весной российская таможня подверглась хакерской атаке, из-за которой была парализована работа Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов. Ведомства были вынуждены частично перейти на бумажный документооборот. За этой атакой могли стоять украинские хакеры.