Один из самых опасных американских хакеров XX века Кевин Митник умер в возрасте 59 лет в Лас-Вегасе.

Об этом сообщила газета The New York Times.

По данным издания, причиной его смерти стали осложнения, вызванные раком поджелудочной железы.

Кевин Митник, чьи новаторские трюки, обманом заставлявшие помогать ему красть программное обеспечение и услуги крупных телефонных и технологических компаний, сделали его самым знаменитым хакером США в 1980-х и 1990-х годах.

В 1998 году группа сторонников Кевина на несколько часов захватила веб-сайт The New York Times, вынудив администрацию приостановить его работу. Через год Митник признал себя виновным в мошенничестве и был приговорён к тюремному заключению.

Выйдя на свободу, он начал работать консультантом по безопасности, стал писателем и публицистом. Его яркая карьера - от студента-лудильщика до преследуемого ФБР беглеца, заключённого в тюрьму преступника и, наконец, уважаемого специалиста по кибербезопасности, оратора и автора, к которому обращались за советом американские законодатели и крупнейшие корпорации - отражает эволюцию понимания обществом угрозы компьютерного взлома.

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