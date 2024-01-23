Во Львове из-за сбоя в системе без отопления и горячей воды остался крупнейший жилой массив Сихов. Правоохранители проверяют версию о хакерской атаке.

Об этом сообщает "Львовтеплоэнерго".

"Сегодня ночью примерно в 02:00 произошел сбой в системе работы наших ИТР. Есть подозрения на внешнее вмешательство, однако эта информация сейчас проверяется правоохранительными органами", - говорится в сообщении.

Сотрудники возобновляют работу ИТР в ручном режиме.

Восстановить подачу должны к 21 часу вечера.

Напомним, накануне на мобильный банк Монобанк была осуществлена мощная Ddos-атака. Соучредитель финучреждения Олег Гороховский сообщил, что попытка хакерской атаки не увенчалась успехом.

А 12 декабря по всей Украине произошел масштабный сбой в работе оператора мобильной связи "Киевстар". Это повлекло за собой неполадки в работе банкоматов и терминалов

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