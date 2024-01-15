Здание Верховной Рады осталось без отопления.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале народный депутат из фракции "Голоса" Ярослав Железняк.

"В ближайшие дни Рада работает без отопления. Там какая-то временная авария с трубой. Поэтому, фраза "отмороженные депутаты" заиграла новыми красками. Одна надежда на безудержную энергию коллег, которая будет нас греть", - пошутил парламентарий.

В последние дни Киев сотрясают коммунальные аварии.

В ночь на 8 января на Борщаговке в Киеве произошел прорыв на улице Жюля Верна. Тогда местные телеграм-каналы утверждали, что прорвало канализацию и всю улицу затопило фекалиями. В то же время в Киевской городской государственной администрации заявили, что прорвало водопровод. Коммунальщикам пришлось чистить лед, который намерз после прорыва на дороге.

На следующий день, 9 января, прорвало водопровод на улице Оболонской в Подольском районе. Горячая вода быстро замерзла, и дорога превратилась в каток. Движение на месте аварии перекрыли.

А 13 января в Киеве снова произошла масштабная утечка воды на бульваре Жюля Верна в Святошинском районе - там же, где и 8-го числа.