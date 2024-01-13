В Киеве снова произошла масштабная утечка воды на бульваре Жюля Верна в Святошинском районе - там же, где и в прошлый раз на этой неделе.

Об этом сообщают столичные телеграм-каналы, публикуя видео затопленной по бордюры улицы. О работах над устранением аварии также заявила Киевская городская государственная администрация в своем телеграм-канале.

"От водоснабжения отключены два дома. На месте работают аварийные бригады", - сообщает КГГА.

Столичные паблики показывают автомобили, стоящие вдоль проезжей части, затопленной коричневой жижей и пишут, что на Борщаговке в Киеве произошёл прорыв не водопровода, а канализации.

Ранее "Страна" побывала на месте прорыва трубы и затопления улицы на Борщаговке в Киеве. Тогда местные паблики также утверждали, что это прорвало канализацию и всю улицу затопило фекалиями. В Киевской городской государственной администрации заявляли, что повреждения получил водопровод.

Перед этим "Страна" узнала подробности падения строительного крана в Киеве: сначала лопнула труба холодного водоснабжения, после чего началось размытие грунта под строительным краном. В какой-то момент почва просела, от этого кран и упал.