Один из мировых лидеров по производству бесшовных труб, компания Vallourec, закрыла производство этой продукции в Германии.

Об этом сообщают немецкие СМИ.

Завод компании в Мюльхайме-на-Руре окончательно закроется 31 декабря.

О решении закрыть заводы Vallourec в Дюссельдорфе и Мюльхайме было объявлено в мае прошлого года.

Два завода в Германии ранее принадлежали компании Mannesmannröhren-Werke (Mannesmann).

В последнее время энергоемкие отрасли промышленности Германии сталкиваются с большими трудностями из-за роста цен на энергоносители. Компании закрывают производства и переносят их в другие страны.

На видео рабочие "провожают в последний путь" последнюю трубу, произведенную на заводе Vallourec.

Ранее сообщали, что по информации Bloomberg в США закрывается компания, которая строила вакуумные поезда Hyperloop. Компания уже уволила большую часть своих сотрудников, закрыла офис в Лос-Анджелесе и пытается продать оставшиеся активы.

Также мы сообщали, что акции военного производителя Rheinmetall выросли втрое с начала войны в Украине. В 2022 году немецкая компания Rheinmetall, которая производит военную технику для Украины, получила тройной рост стоимости акций. По прогнозам, компанию ожидает рост на 20-30% в год.