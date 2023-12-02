Журналисты "Страны" узнала подробности вчерашнего падения строительного крана в Дарницком районе Киева.

Тогда СМИ писали, что высотный кран упал на трубу водоснабжения и повредил её, из-за чего оказалась затоплена целая улица.

В правоохранительных органах "Стране" сообщили, что всё произошло буквально наоборот: сначала лопнула труба холодного водоснабжения, из-за чего началось размытие грунта под строительным краном. В какой-то момент произошёл оползень, и от этого кран упал.

По данному факту открыто уголовное дело по статье о служебной халатности.

Ранее на стройплощадке метрополитена в Днепре на стрелу крана повесили тушу животного.

"Скорее всего, это сделали в гастрономических целях. Связаться с компанией не удалось. Также сложно определить, какому животному принадлежит туша. Предварительно, это парнокопытное животное", - писали журналисты.

Мы также сообщали, что в Хмельницком спасатели сняли крановщицу, которой внезапно стало плохо на большой высоте. По вызову был направлен дежурный караул 37-й Государственной пожарно-спасательной части. С ГСЧС на стройку приехали работники скорой помощи.