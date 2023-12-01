В пятницу, 1 декабря, в Киеве затопило улицу из-за падения на трубу строительного крана.

Об этом сообщают местные паблики.

Инцидент произошел на улице Ревуцкого в Дарницком районе столице.

Дорога перекрыта, образовалась большая пробка.

Это привело к затоплению улицы в Дарницком районе и пробкам.

Также появилось видео из Киева, на котором видно упавший строительный кран.

Ранее мы писали о том, что в Киеве возле станции метро "Демеевская" прорвало трубу. Движение было временно перекрыто.

А также, что в Киеве из-за недавнего снегопада возникли пробки. Цены на такси повысились в 2-3 раза.

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