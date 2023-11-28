В КГГА прокомментировали "Стране" сооружение надстройки на здании, известном как "Замок Ричарда, на Андреевском спуске в Киеве.

По словам Директора департамента культурного наследия КГГА Марины Соловьевой, представители собственника здания предоставили их департаменту разрешительные документы, выданные Министерством культуры Украины.

"Это здание находится в частной собственности с 2009 года, владеет им украинец, который проживает в США. После того как мы узнали о сооружении надстройки, нашим департаментом туда была отправлена инспекция, которая выдала предписание по остановке каких либо строительных работ и потребовала предоставить все документы, на основании которых проводятся строительные работы.

На следующий день с нами связался представитель собственника здания и заявил, что работы проводят по реставрации, а надстройка, которая вызвала резонанс в обществе, ранее там уже была, но она разрушилась и они ее восстанавливают",- говорит Марина Соловьева.

Она также добавила, что представители застройщика передали на проверку все имеющиеся у них разрешения на строительные работы.

"У них есть согласование Министерства культуры, Департамента по вопросам государственного архитектурного контроля. На данный момент мы проверяем эти документы. Также нами были направлены соответствующие запросы в Минкульт, в Департамент территориального контроля Киева, Департамент строительства и архитектуры Киева и в Государственную инспекцию архитектуры", комментирует Соловьева.

Она также добавила, что строительные работы будут остановлены до тех пор, пока ее департамент не получит все ответы от вышеупомянутых организаций.

Фото надстройки на здании

Ранее мы писали о том, что советник мэра столицы Дмитрий Белоцерковец назвал это сооружение произволом в историческом центре города.

На фасадной стене замка установлена табличка, что это памятник архитектуры, который охраняется законом, а его повреждение наказывается законом.