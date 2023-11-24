На Андреевском спуске в Киеве на здании, известном как "Замок Ричарда", сооружают незаконную надстройку.

Об этом сообщил советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.

Он назвал это сооружение "произволом в историческом центре города".

По его словам, в самом замке проводились работы по реконструкции, но на данный момент они приостановлены. На площадке не было ни одного рабочего.

На фасадной стене замка установлена табличка, что это памятник архитектуры, который охраняется законом, а его повреждение наказывается законом.

Публикуем фото и видео надстройки над зданием.

Напомним, что