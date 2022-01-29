Вчера, 28 января, жители города Днепра заметили на ковше экскаватора на стройплощадке Днепровского метрополитена подвешенную разделанную тушу животного. Очевидцам не известно, кто и с какой целью это сделал.

Фото опубликовал местный сайт "Информатор"

"Скорее всего, это сделали в гастрономических целях. Связаться с компанией пока не удалось. Также сложно определить, какому животному принадлежит туша. Предварительно, это парнокопытное животное", - написали журналисты издания.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, что в Харьковской области житель поселка Жуковского обнаружил останки оленей-подростков, которые были выпотрошены и разбросаны по дороге.

Также мы сообщали о том, что руководитель команды спасателей Kyiv Animal Rescue Group Татьяна Лашенко держит в своей квартире в Киеве около двух сотен летучих мышей, которых она с командой спасли от людей и мороза. Животные живут в холодильнике.

Кроме того, недавно Суд островного государства в Индийском океане Шри-Ланка вынес приговор троим россиянам, обвиненным в незаконном сборе жуков. Их обязали выплатить штраф к определенному сроку.