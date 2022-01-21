Суд островного государства в Индийском океане Шри-Ланка вынес приговор троим россиянам, обвиненным в незаконном сборе жуков. Их обязали выплатить штраф к определенному сроку.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в столице страны Коломбо.

Зоолога Александра Игнатенко задержали еще весной 2020 года за незаконный сбор насекомых. Также власти задержали тогда двоих его друзей, считая их причастными к сбору.

Каждый из россиян должен будет до 11 марта заплатить штраф в размере около 14 тысяч долларов США. После этого они смогут получить паспорта и вернуться на родину. Кроме того, их приговорили к двухлетнему условному сроку с испытательным периодом до пяти лет.

В посольстве сказали, что, если россияне не выплатят штраф, их ждет тюремное заключение. В суде обвиняемые признали свою вину.

Весной 2020 года зоолога из Ростова-на-Дону Александра Игнатенко задержали в одном из национальных парков Шри-Ланки. В его карманах нашли насекомых, которых он подбирал для изучения с земли за пределами парка. По словам ученого, жуки были подобраны уже мертвыми. В гостиничном номере Игнатенко нашли других мертвых насекомых.

Ученый сообщил, что против него выдвинули 277 обвинений.

"Доводы о том, что эти животные были найдены вне парка, власти слушать не стали", - рассказал Игнатенко. Потом оказалось, что в этой стране запрещено поднимать с земли даже опавший листок или перо птицы.

10 мая 2020 года зоолог писал, что к тому моменту почти полтора месяца провел в тюрьме, из них неделю - в тюремном госпитале из-за открывшейся язвы. Потом его выпустили под залог из-за обострения ситуации с коронавирусом.

Также были задержаны двое его друзей, Артем Рябов и Николай Калифян. Они, по информации правозащитника Ивана Мельникова, не имеют отношения к делу о незаконном сборе насекомых, а просто жили вместе с Игнатенко. Их арестовали в конце июня 2020 года, а в начале июля отпустили из-под стражи.

Правозащитник описал условия в камере, где содержались россияне, как невыносимые: там были больше 90 человек, сырость, антисанитария, можно было спать только на полу.

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