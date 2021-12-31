Водитель микроавтобуса по просьбе жителя Тернополя нелегально вывозил в Италию пресмыкающихся. За контрабанду ему назначили гигантский штраф в 100 тысяч гривен.

Об этом сообщает в Фейсбуке Государственная пограничная служба Украины.

Экзотические животные принадлежали тернопольцу, который попросил водителя микроавтобуса транспортировать рептилий в Италию. Последний, по его словам, и не знал, что именно перевозит.

На кордоне у пограничников вызвала подозрение картонная коробка с отверстиями. Внутри в холщовых мешочках оказались 26 экзотических змей и десять ящериц. Пресмыкающиеся были молодые - в возрасте до трех месяцев.

Спасенных животных доставили во Львовский городской детский натуралистический центр. Там они находятся в надлежащих условиях, заверили пограничники. А водителю придется заплатить 100 тысяч гривен штрафа.

Ранее "Страна" рассказывала, что пограничники Украины нашли 111 кило янтаря в тайнике автобуса, который ехал в Венгрию.

Также мы сообщали об украинце, который пытался ввезти контрабандой 10 кг золотых и серебряных украшений.