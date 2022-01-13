В Великобритании врачу-трансплантологу Саймону Бремхоллу запретили навсегда заниматься врачебной практикой за то, что он во время операции с помощью лазера оставил свои автографы на печени двоих пациентов. Это произошло в 2013 году, когда 57-летний хирург работал в больнице королевы Елизаветы в Бирмингеме.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

На органах пациентов хирург вывел свои инициалы высотой около четырех сантиметров с помощью аргонового резектора (аппарат, предназначенный для остановки кровотечения во время операций на печени). Такие действия врача заметил его коллега и сообщил об увиденном руководству. В результате трансплантолог уволился из медучреждения, а спустя пят лет суд оштрафовал его за содеянное на 10 тысяч фунтов стерлингов.

В 2020 году по решению суда хирурга отстранили от работы, но через пять месяцев он восстановился, выиграв в суде апелляцию по этому делу. И только два дня назад, 11 января, Служба трибунала врачей-практиков (MPTS) приняла решение окончательно вычеркнуть Бремхолла из медицинского реестра и навсегда запретила ему заниматься врачебной деятельностью.

Основанием для этого стал вывод экспертов о том, что действия врача не нанесли ущерба здоровью пациентов, однако такое поведение расценили как "профессиональное высокомерие".

"Физическое насилие над двумя уязвимыми пациентами, которые находятся в бессознательном состоянии в клинических условиях, серьезно подрывает доверие пациентов и общества к медицинской профессии. А также неизбежно наносит дурную славу профессии в целом",- цитирует издание решение MPTS.

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