На Оболони в Киеве женщина держала в квартире барсука, лисиц, волка и больше 8 собак.

Об этом сообщает в Facebook общественная организация "UAnimals".

Женщина содержала всех животных в обычной двухкомнатной квартире в Оболонском районе. В своем жилище киевлянка устроила настоящий зоопарк с дикими зверями, птицами и более чем 8 собаками бойцовской породы - стаффордширский терьер.

Животные содержались в маленьких собачьих клетках, а некоторые из них были сильно травмированы.

По данным зоозащитников, двух волков пришлось отправить на реабилитацию в Бельгию.

"Один из них получил серьезные травмы ноги - шесть открытых переломов, поэтому животному пришлось перенести сложную операцию. Волк сможет ходить, но отпускать его в дикую природу уже нельзя” - поделились зоозащитники.

Оказалось, что волка покусал барсук. Это и привело к серьезным травмам.

Зоозащитники привезли животное в приют. Но спустя время женщина завела еще одного волка. Однако после давления зоозащитников она сама обратилась в приют для диких животных.

Киевлянка устроила в квартире зоопарк. Источник: Facebook/UAnimals

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве таможенники разоблачили попытку вывоза за границу через аэропорт "Борисполь" трех молодых волков под видом собак породы лайка. Решается вопрос о составлении протокола о нарушении таможенных правил. Животные будут отправлены на ответственное хранение в Харьковскую область в экопарк Фельдмана.

Также мы писали, что житель Харьковской области решил подзаработать в курортном пгт Кирилловка Запорожской области, предоставляя услугу фото с павлинами. Однако по завершении одного из его рабочих дней отдыхающие засняли, как мужчина засунул птиц в тесные коробки. Полиция открыла дело по факту жестокого обращения с птицами.