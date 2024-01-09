В Киеве вторую ночь подряд прорывает водопровод. На этот раз на улице Оболонской в Подольском районе.

Об этом сообщают столичные паблики.

Горячая вода быстро замерзла, и дорога превратилась в каток. Движение там перекрыто.

Напомним, вчера трубу прорвало на улице Жюля Верна на Борщаговке.

Местные паблики утверждали, что прорвало канализацию и всю улицу затопило фекалиями. В то же время в Киевской городской государственной администрации заявляют, что прорвался водопровод.

Судя по тому, как лед намерз на машинах, уровень воды был сантиметров 20-30.

Ранее мы писали, что в середине декабря в Днепровском районе Киева из-за падения обломков ракет была повреждена водопроводная сеть. Затопило подвал дома и подземный пешеходный переход.

Также вчера в СМИ появилась информация, что в Киеве протекает очередная станция метро - "Академгородок" на красной ветке. На земле для стекающей воды подставили ведра и тряпки.

Отметим, что из-за затопления тоннелей на полгода были закрыты шесть станций метро на синей ветке - от "Демеевской" до "Теремков".