Сегодня, 4 января, столица Украины - город Киев встретил первый в 2024-м году снег.

На проезжей части его покров достаточно быстро достиг нескольких сантиметров. При этом из-за обещанного синоптиками похолодания, даже под колёсами автомобилей снег не тает, превратившись в серую кашу, а сумел сохранить белый цвет и рассыпчатость.

Ранее синоптик предупредила, что в первую неделю 2024 года в Украине ожидаются морозы и снег. Ожидалось, что к 6-му января северные области Украины, восток и часть центра страны (Полтавщина, Днепр с районами) окажутся под влиянием арктической воздушной массы. При этом самые сильные морозы в ожидаются в ночные часы. Температура, вероятно, опустится до -10...-15, а при прояснениях ещё на 2-3 градуса ниже.

Как мы сообщали, по предварительным прогнозам, до конца недели Украину накроют морозы до -20. Так, резкое похолодание прогнозируется, начиная с 6-го января. Снижение температуры будет сопровождаться снегопадами, метелями, дождями и гололедом. Вместе с тем, это похолодание будет недолгим. Ожидается, что оно закончится 10 января, и к середине месяца морозы ослабнут до 0..-5 градусов на севере, а на юге Украины начнётся оттепель.