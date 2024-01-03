В Киеве задержали серийного маньяка, которого искали по всей стране ещё с прошлого года.

Об этом сообщают телеграм-каналы правоохранителей.

Последняя из его жертв - женщина из Голосеевского района Киева. Перед этим похожий случай убийства произошёл в прошлом году в Оболонском районе. Перед этим было зафиксировано ещё более десяти аналогичных убийств по всей Украине.

Злоумышленника задержали оперативные работники киевской полиции. Для поимки маньяка была выдана ориентировка.

Как сообщили "Стране" источники в правоохранительных органах, задержанный сегодня в Киеве полицией маньяк последнее свое убийство совершил вчера.

В киоске по продаже цветов около восьми часов утра 2 января прохожие обнаружили тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями.

"Женщине было 54 года, родом она из города Дрогобыч Львовской области. У нее были колотые раны в области ребер, живота, шеи и головы", - рассказал источник "Страны".

Ранее под Киевом звезда ток-шоу расчленил тело своей подруги. В полиции сообщили, что задержанного зовут Пётр, по образованию он юрист, участвовал в шоу о свадьбе и проводил в соцсетях психологические тренинги по любви к ближнему.

Мы также сообщали о задержании маньяка под Одессой, после того как он изнасиловал девушку в парке. Пострадавшая сама заявила в полицию, что поздно вечером 24 сентября в парке Савицкого на неё напал неизвестный и совершил действия сексуального характера. Фигуранта удалось разыскать по горячим следам. Мужчина сознался в совершении преступления.