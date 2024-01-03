Маньяка, пойманного в Киеве, искали с прошлого года. Фото - полиция

В Киеве задержали серийного маньяка, которого искали по всей стране ещё с прошлого года.

Об этом сообщают телеграм-каналы правоохранителей.

Последняя из его жертв - женщина из Голосеевского района Киева. Перед этим похожий случай убийства произошёл в прошлом году в Оболонском районе. Перед этим было зафиксировано ещё более десяти аналогичных убийств по всей Украине.

Злоумышленника задержали оперативные работники киевской полиции. Для поимки маньяка была выдана ориентировка.

Ориентировка на маньяка

Как сообщили "Стране" источники в правоохранительных органах, задержанный сегодня в Киеве полицией маньяк последнее свое убийство совершил вчера.

В киоске по продаже цветов около восьми часов утра 2 января прохожие обнаружили тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями.

"Женщине было 54 года, родом она из города Дрогобыч Львовской области. У нее были колотые раны в области ребер, живота, шеи и головы", - рассказал источник "Страны".

Ранее под Киевом звезда ток-шоу расчленил тело своей подруги. В полиции сообщили, что задержанного зовут Пётр, по образованию он юрист, участвовал в шоу о свадьбе и проводил в соцсетях психологические тренинги по любви к ближнему.

Мы также сообщали о задержании маньяка под Одессой, после того как он изнасиловал девушку в парке. Пострадавшая сама заявила в полицию, что поздно вечером 24 сентября в парке Савицкого на неё напал неизвестный и совершил действия сексуального характера. Фигуранта удалось разыскать по горячим следам. Мужчина сознался в совершении преступления.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.