За первую неделю этого года в Киеве было зарегистрировано более 10 тысяч новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19. 50% из них – дети. В результате болезни десять взрослых скончались в больницах.

Об этом сообщает КГВА.

По Украине за последние три месяца ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело 1,9 млн человек.

"Самой главной защитой против COVID-19 является курс из трех прививок. В 2024 году прививки против коронавируса остаются бесплатными для каждого украинца. Вакцинироваться можно через запись у своего семейного врача или в пункте прививок в медучреждениях", - напоминают в КГВА.

По информации МОЗ, сейчас в пунктах прививок используют вакцины Janssen (производитель Johnson&Johnson) и Comirnaty (Pfizer). Также доступна вакцина против COVID-19 для детей с 5-летнего возраста (Pfizer - вакцина Comirnaty для детей).

Напомним, ранее власти Киева призвали жителей столицы надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.

В декабре в Украине фиксировали пик заболеваемости гриппом и инфицирования коронавирусом.

Мы также сообщали, что в МОЗ Украины не исключают новый зимний карантин.