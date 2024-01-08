Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает продолжить соблюдение масочного режима и социальной дистанции во избежание заражения COVID-19. Поэтому киевлянам рекомендуют соблюдать масочный режим в местах скопления людей для уменьшения риска заражения.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Соответствующее заявление генеральный директор ВОЗ сделал после того, как во многих странах в течение нескольких недель росло количество респираторных заболеваний, вызванных COVID-19, гриппом и другими патогенами. В Киеве этот вопрос тоже актуален. Ведь еженедельно фиксируются новые случаи заболевания коронавирусом. Среди пациентов, которые госпитализированы, есть и тяжелые пациенты", – отметил Поворозник.

Напомним, в декабре в Украине фиксировали пик заболеваемости гриппом и инфицирования коронавирусом.

Мы также сообщали, что в МОЗ Украины не исключают новый зимний карантин. Санитарный врач Игорь Кузин заявил, что коронавирусная инфекция в Украине никуда не делась, люди продолжают болеть.