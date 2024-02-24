Хакеры взломали эфир украинского телеканала "Прямой", запустив в бегущей строке антиамериканские и пророссийские лозунги на русском и украинском языках.

Об этом сообщается в телеграм-канале "Прямого".

"Сегодня в 18.33 телеканал "Прямой" подвергся российской хакерской атаке. В онлайн-трансляции "Прямого" на YouTube была "взломана" бегущая информационная строка, в результате чего вместо новостей там стала транслироваться российская пропаганда", - говорится в сообщении.

В сообщении указывается, что специалисты всё ещё устраняют последствия атаки. На данный момент бегущая строка отключена.

В записи эфире, размещённой на YouTube-канале "Прямого" видны последствия взлома бегущей строки.

"США и Зеленский уничтожают Украину. Авдеевка - только начало в войне до "последнего украинца". Преступную власть к ответу", - гласят некоторые из текстовых сообщений, транслировавшихся в эфире "Прямого" около 20 минут.

Ранее о взломе хакерами прямого эфира заявили на телеканале "Эспрессо".

А в прошлом году хакеры взломали эфир телеканала "Интер" и запустили по нему гимн Советского Союза.