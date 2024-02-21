Служба безопасности Украины совместно с силовиками США, Великобритании и ЕС разоблачила международную группировку хакеров-вымогателей LockBit.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Среди организаторов и участников были граждане Украины и РФ. Масштабная спецоперация проходила в разных частях мира.

Хакеры похищали у известных компаний секретную информацию и персональные данные, а затем требовали за них выкуп.

За 5 лет они совершили более 3 тысяч кибератак против финансовых учреждений и корпораций западных стран, которые оказывают оборонную помощь Украине.

Только с одной американской компании хакеры требовали более 90 млн долларов.

"По данным расследования, участники группировки дистанционно "запускали" вредоносное программное обеспечение на компьютеры пользователей. После этого вирус собирал закрытую информацию, а затем блокировал работу компьютерной техники и предлагал ее восстановить после оплаты" - говорится в заявлении.

В результате многоэтапной спецоперации СБУ и западных партнеров даркнет-сайты хакерской группировки заблокированы правоохранителями. Кроме того, в США и семи странах Евросоюза изъято более 30 серверов, из которых злоумышленники проводили кибератаки и где хранили похищенные данные. При этом заблокировано более 200 криптовалютных счетов преступной группировки.

Ранее сообщали, что СБУ обезвредила агентурную сеть ФСБ, в которую входили бывшие и нынешние сотрудники спецслужб Украины.