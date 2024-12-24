После нескольких дней ожидания Национальный банк Украины разослал по финансовым учреждениям разъяснение о работе без государственных реестров, взломанных 19 декабря. Оно касается открытия счетов и отправлено в банки и финкомпании, связанные с "Новой почтой" и маркет-плейсом Rozetka (ООО "НоваПей" и ТОВ "ФК "ЕВО").

В распоряжении "Страны" оказалось это письмо НБУ №57-0008/96207 от 23 декабря 2024 года под заголовком "О деятельности предоставителей платежных услуг в связи с временным ограничением работы реестров".

Документ касается открытия счетов, идентификации и верификации клиентов, их проверок. Он сильно разочаровал многих финансистов, поскольку не содержит четкого алгоритма действий, а включает лишь общие советы:

Банкам позволили открывать счета бизнесу на основании бумажных документов и документов в электронной форме, которые пересылают через интернет или приносят на флешках. Во время отсутствия доступа к госреестрам финансисты могут пользоваться сторонними базами данных для проверок, в частности, YouControl и Opendatabot. Можно не проводить повторную идентификацию клиентов во время совместного обслуживания одних и тех же клиентов, которые ранее были проверены каждым финучреждением в отдельности. После восстановления доступа к госреестрам банки и финкомпании обязаны безотлагательно перепроверить данные клиентов, которым открывали счета без реестров.

Главное, чего нет в разъяснении НБУ, — это четкого уверения от регулятора, что тот в будущем не накажет банки при возникновении проблем. Поэтому многие оставляют на паузе обслуживание бизнес-клиентов (юрлиц и физлиц-предпринимателей).

"Нацбанк не снял с нас ответственности за проколы, которые могут возникнуть. Например, клиент подаст о себе не всю информацию, а к нему возникнут вопросы со стороны налоговых, других госорганов или со стороны партнеров по контрактам и судебным спорам. В нормальной ситуации мы можем провести все проверки по реестрам. Теперь же нам дали общие советы, но всю ответственность оставили на нас, что опасно. Поэтому наше руководство решило держать паузу: не открывать счетов бизнесу и, конечно же, не кредитовать", - рассказал "Стране" заместитель председателя правления банка с иностранным капиталом.

Многие банки также отказывают сейчас новым клиентам-физлицам в открытии счетов и кредитных лимитов, поскольку не могут проверить каждого человека по трем реестрам: реестру должников, реестру исполнительных производств и реестру физлиц-предпринимателей. Больше всего проблем с последним пункту, так как при открытии счёта физлицу банк всегда задает вопрос, является ли тот ФЛП. Если является, то банк, согласно действующему законодательству, обязан уведомить Госналогслужбу об открытии им любого счета как физлицу. Этот момент банк всегда проверяет в реестре, и никто не может полагаться на слова человека. Исключения делают немногим.

"Если нашему старому клиенту, к которому ранее не возникало вопросов по финмониторингу или с которым не было других проблем, мы еще можем на свой страх и риск перевыпустить карту с новым счетом перед праздниками, то новым клиентам-физлицам с улицы счета не открываем", - рассказали "Стране" в казначействе одного из банков.

С чем банкиры действительно не могут помочь сейчас физлицам - это со снятием арестов со счетов. Даже если человек заплатил какой-то долг - например, за нарушение правил ПДД или за коммуналку, из-за чего арестовывали счет, - то банк сейчас отказывает в разблокировке, несмотря на предоставление клиентом квитанции об оплате. Информация о погашении долга должна подтверждаться данными из госреестра исполнительных производств, что невозможно в текущей ситуации.

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