Осуществлённая на днях кибератака россиян на госреестры Украины затруднила открытие счетов в банках и получение кредитов.

Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ) в ответ на журналистский запрос издания "Интерфакс-Украина".

По информации Нацбанка, из-за отсутствия доступа к необходимым данным финучреждения сталкиваются с трудностями при открытии новых счетов и оформлении кредитных займов.

"Работа Национального банка не пострадала от этой кибератаки. Все информационные системы НБУ функционировали и продолжают работать в штатном режиме. Однако недоступность отдельных государственных реестров влияет на работу банков, в частности, на открытие новых счетов и выдачу кредитов", – ответили в НБУ.

В настоящее время готовятся инструкции с разъяснениями, как действовать украинским банкам, добавили в НБУ.

Ранее мы подробно рассказывали о работе госреестров после кибератаки.

Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина подтвердила взлом госреестров. По её словам, это самая масштабная кибератака на Украину за последнее время. Она сообщали, что для восстановления первых трёх реестров (гражданских прав, юридических и физлиц-предпринимателей, а также реестра недвижимого имущества) потребуется от двух недель.

Также "Страна" писала о проблемах с финансовыми операциями после кибератаки РФ.