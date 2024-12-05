Хакеры взломали украинское кабельное телевидение от оператора интернета и ТВ "Триолан".

Об этом пишут киевские телеграм-каналы.

Вместо украинских каналов в ТВ-пакете "Триолана" транслируют сюжет о жирующей за границей в дорогих клубах и на морских курортах золотой молодежи из Украины на фоне могил военных и гибнущих обычных граждан.

"Триолан" тем временем сообщает в своем телеграм-канале о проблемах с ТВ-сигналом.

"Уважаемые пользователи кабельного телевидения. К сожалению, сейчас наблюдается проблема с сигналом кабельного телевидения. Ориентировочное время обновления 05.12.2024 21:00", - сказано в публикации.

Летом были взломаны десятки телеграм-каналов Украины и России, и в них появились однотипные сообщения против Владимира Зеленского. Целью хакеров явно была украинская аудитория Телеграма, но под раздачу попали и многие российские каналы.

А минувшей зимой мы сообщали о взломе эфира украинского телеканала "Прямой" и запуске на нем в бегущей строке антиамериканских и пророссийских лозунгов на русском и украинском языках.