Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина подтвердила кибератаку на государственные реестры. Она пишет, что это самая масштабная атака за последнее время.

"Приостановлена ​​работа Единых и Государственных реестров, которые находятся в компетенции Министерства юстиции", - пишет Стефанишина.

По ее словам, для восстановления первых трех реестров (гражданских прав, юридических лиц и физлиц-предпринимателей, а также реестра недвижимого имущества) потребуется 2 недели.

Когда заработают остальные она не пояснила.

В ходе масштабной кибаратаки на госреестры из них были украдены некоторые "критические данные", заявил эксперт по кибербезопасности Константин Корсун в эфире "Киев-24".

Сейчас реестры недоступны, из-за чего может пострадать бизнес и экономика. По данным Корсуна, реестры смогут восстановить свою работу только через месяц.

Глава ЦПД при СНБО Андрей Коваленко заявляет, что атаку провело ГРУ РФ.

Напомним, вчера российские хакеры заявили, что атаковали цифровые базы данных Министерства юстиции Украины. А Минюст сообщал о масштабном сбое в работе госреестров.

Ранее в октябре хакеры взломали телеграм-бот приложения "Резерв+" и разослали через него вредоносную программу.

А в феврале хакеры атаковали сайт Верховной Рады после публикации сообщения о планах депутатов запретить Telegram в Украине. Ссылка на Телеграм-канал Рады на официальном веб-сайте парламента вела на фейковый канал.