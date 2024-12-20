Минюст рассказал, какие нотариальные услуги остались доступны после кибератаки на госреестры
После масштабной атаки на государственные реестры некоторые нотариальные услуги остались доступны.
Их перечислило в своем разъяснении Министерство юстиции.
Возможно совершение нотариальных действий без использования и внесения сведений, в частности, в Наследственный реестр, Единый реестр доверенностей и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов. В частности, регистрация сведений о завещаниях, изменения к ним, отмена завещаний, заведенные наследственные дела, наследственные договоры, изменения к ним, расторжение наследственных договоров, их дубликаты и нотариальные удостоверения доверенностей, прекращение их действия осуществляются без использования Наследственного реестра и Единого реестра доверенностей с последующим внесением в него соответствующих сведений.
Также граждане могут обратиться к нотариусу за совершением таких нотариальных действий:
- удостоверение завещания и доверенности;
- выдача дубликатов нотариальных документов, хранящихся по делам нотариуса;
- удостоверение верности копий (фотокопий) документов и выписок из них;
- удостоверение подлинности подписи на документах, в том числе удостоверение подлинности подписи на согласии на выезд ребенка за границу без сопровождения родителя;
- удостоверение верности перевода документов с одного языка на другой;
- совершение исполнительных надписей.
Кроме того, есть возможность заведения нотариусом наследственного дела по обращению наследника.
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