Нотариусы могут оформить некоторые документы. Фото: mega-polis.biz

После масштабной атаки на государственные реестры некоторые нотариальные услуги остались доступны.

Их перечислило в своем разъяснении Министерство юстиции.

Возможно совершение нотариальных действий без использования и внесения сведений, в частности, в Наследственный реестр, Единый реестр доверенностей и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов. В частности, регистрация сведений о завещаниях, изменения к ним, отмена завещаний, заведенные наследственные дела, наследственные договоры, изменения к ним, расторжение наследственных договоров, их дубликаты и нотариальные удостоверения доверенностей, прекращение их действия осуществляются без использования Наследственного реестра и Единого реестра доверенностей с последующим внесением в него соответствующих сведений.

Также граждане могут обратиться к нотариусу за совершением таких нотариальных действий:

  • удостоверение завещания и доверенности;
  • выдача дубликатов нотариальных документов, хранящихся по делам нотариуса;
  • удостоверение верности копий (фотокопий) документов и выписок из них;
  • удостоверение подлинности подписи на документах, в том числе удостоверение подлинности подписи на согласии на выезд ребенка за границу без сопровождения родителя;
  • удостоверение верности перевода документов с одного языка на другой;
  • совершение исполнительных надписей.

Кроме того, есть возможность заведения нотариусом наследственного дела по обращению наследника.

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