После масштабной атаки на государственные реестры некоторые нотариальные услуги остались доступны.

Их перечислило в своем разъяснении Министерство юстиции.

Возможно совершение нотариальных действий без использования и внесения сведений, в частности, в Наследственный реестр, Единый реестр доверенностей и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов. В частности, регистрация сведений о завещаниях, изменения к ним, отмена завещаний, заведенные наследственные дела, наследственные договоры, изменения к ним, расторжение наследственных договоров, их дубликаты и нотариальные удостоверения доверенностей, прекращение их действия осуществляются без использования Наследственного реестра и Единого реестра доверенностей с последующим внесением в него соответствующих сведений.

Также граждане могут обратиться к нотариусу за совершением таких нотариальных действий:

удостоверение завещания и доверенности;

выдача дубликатов нотариальных документов, хранящихся по делам нотариуса;

удостоверение верности копий (фотокопий) документов и выписок из них;

удостоверение подлинности подписи на документах, в том числе удостоверение подлинности подписи на согласии на выезд ребенка за границу без сопровождения родителя;

удостоверение верности перевода документов с одного языка на другой;

совершение исполнительных надписей.

Кроме того, есть возможность заведения нотариусом наследственного дела по обращению наследника.

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