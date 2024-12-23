Причиной масштабной кибератаки на государственные реестры Министерства юстиции Украины мог быть как фишинг, так и подкуп работников, которые имели доступ к этим реестрам.

Об этом заявил народный депутат Александр Федиенко, глава подкомитета по вопросам безопасности в киберпространстве в комментарии "Радио Свобода".

"Здесь могут быть и компоненты вербовки работника этого учреждения, здесь может быть многоуровневый механизм подкладывания какой-то флешки, чтобы она пришла у человека внутренний периметр, была включена. Здесь может быть фишинг компьютеров всех работников, возможно работающих с закрытым контуром, дистанционно, что в принципе запрещено. Потому это точно не Вася, Петя и кто-то еще. Это четко, круто спланированная кибернетическая атака, которую можно было сделать с учетом достаточной системной организации", – сказал Федиенко.

Ранее в НБУ сообщили, что осуществлённая на днях кибератака россиян на госреестры Украины затруднила открытие счетов в банках и получение кредитов.

Подробнее о работе госреестров после кибератаки мы писали в отдельном материале.