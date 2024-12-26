Бронирование от мобилизации в "Дие" возобновлено.

Об это сообщает глава Минцифры Михаил Фёдоров.

Чиновник напомнил, что ответ должен прийти в течение 72-х часов с момента подачи заявки в личный кабинет отдельно каждому сотруднику предприятия.

Как мы сообщали, после кибератаки РФ на госреестры Украины Кабмин продлил на месяц действующие бронирования от мобилизации.

Война в Украине идёт 1037-й день. Последние новости с главными событиями 26 декабря 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Армия РФ продолжала продвижение под Покровском, а также от Селидово на запад. По данным обозревателя Deep State, до Днепропетровской области неприятелю осталось 7,5 км. Россияне продвигаются в Песчаном к югу от Покровска, кроме того, у войск РФ есть продвижение под Великой Новосёлкой: там захвачен населённый пункт Сторожевое.

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